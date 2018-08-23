SPOR

Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Bafetimi Gomis transferinde Al Hilal takımından 6 milyon Euro alacak.

Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Sarı-kırmızılı takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gomis'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club, şirketimize 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

PARTNERSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümüSakın atmayın! Karpuzun viagra etkisi yaratan bölümü
Emre Akbaba'dan Alanyaspor'a vedaEmre Akbaba'dan Alanyaspor'a veda
G.Saray'a Ndiaye şoku!G.Saray'a Ndiaye şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gomis Bafetimbi Gomis

En Çok Okunan Haberler

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Adana'da inanılmaz olay! Kanınız donacak

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Josef de Souza transferi resmen açıklandı

Josef de Souza transferi resmen açıklandı

Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi!

İşte Beşiktaş'ın yeni transferi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Baskan hersey iyide 6 milyon euro ne ya ucuza gitmis
Diğer Haberler
Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Emre Akbaba'dan Alanyaspor'a veda

Emre Akbaba'dan Alanyaspor'a veda

G.Saray'a Ndiaye şoku!

G.Saray'a Ndiaye şoku!

Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

Galatasaray, Gomis transferini açıkladı

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Al Hilal Başkanı, Gomis transferini açıkladı

Al Hilal Başkanı, Gomis transferini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.