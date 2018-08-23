Bafetimbi Gomis, El-Hilal'de

Sarı-kırmızılı takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gomis'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club, şirketimize 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir" denildi.
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