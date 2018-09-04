Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in doğum gününü kutladı

Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takıma transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, eski teknik direktörü Fatih Terim'in doğum gününü unutmadı.
Sosyal medya hesabından Terim'in 65. yaş gününü kutlayan Gomis, Türkçe olarak, "Merhaba. İyi ki doğdun baba Terim. Her şey için teşekkürler, iyi bayramlar" açıklamasında bulundu.
Altınordu'da Hüseyin Atakan Üner gole sevindiği için kadro dışı bırakıldı
Ömer Bayram sahalardan 1-1.5 ay uzak kalacak!
Volkan Demirel'den Kayserisporlulara skandal sözler!
Ömer Bayram, Galatasaray'a transferini gece kulübünde kutlayınca tepki çekti!
Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmek istediği iddia edildi!
Bursaspor - Beşiktaş maçında sahaya yabancı madde atılınca Karius şaşkına döndü
Vagner Love, Bursaspor beraberliği sonrası stattan gülerek ayrıldı!
Hayrettin Hacısalihoğlu :Galatasaray camiasından özür dileriz
Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Standart Liege'i Erce Kardeşler transferi nedeniyle FIFA'ya şikayet edecek!
40 yaşındaki Ahmet Dursun Tokatspor ile sözleşme imzaladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum