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Bafetimbi Gomis finalde golünü attı, kupayı kaçırdı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.04.2019 09:09 | Son Güncelleme

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Tunus ekibi Etoile Du Sahel, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Öte yandan Gomis maçta 1 gole imza attı.

Bafetimbi Gomis finalde golünü attı, kupayı kaçırdı!

Arap Kulüpler Şampiyonası final maçında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile Tunus temsilcisi Etoile Du Sahel karşı karşıya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan final maçını Etoile Du Sahel 2-1'lik sonuçla kazandı.

Etoile Du Sahel'de golleri 30. dakikada Karim Aribi ve 90. dakikada Mohammad Mothnani kaydetti. Al Hilal'in tek golünü ise 64. dakikada Bafetimbi Gomis attı. Bu sonucun ardından Etoile Du Sahel, tarihinde ilk kez Arap Kulüpler Şampiyonası'nık azandı. Al Hilal ise ilk şampiyonluk şansını değerlendiremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Kulüpler Şampiyonası Etoile Du Sahel Galatasaray al hilal

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