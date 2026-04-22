Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Galatasaray’da Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Yeni yönetimle birlikte sarı kırmızılı kulüpte hem idari hem de sportif yapılanmada önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

GOMIS GERİ DÖNÜYOR

Seçim süreci yaklaşırken ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri, eski golcü Bafetimbi Gomis’in kulüpte yeni bir rol üstlenebileceği yönünde oldu. Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray çevresinde Gomis’in seçim sonrası sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor.

CENK ERGÜN DETAYI

Kuliste dillendirilen bir diğer senaryoda ise Gomis’in tek başına değil, daha önce kulüpte görev yapan Cenk Ergün ile birlikte bu pozisyonda yer alabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, sportif yapılanmada tecrübeli isimlerle ilerlemek istediği belirtiliyor.

GOMIS’İN GALATASARAY KARİYERİ

40 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı kırmızılı formayı iki farklı dönemde giydi. 2017/18 ve 2022/23 sezonlarında Galatasaray kadrosunda yer alan Gomis, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek taraftarın hafızasında önemli bir yer edindi.