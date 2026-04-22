SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Galatasaray’da seçim öncesi kulisler hareketlendi. Bafetimbi Gomis’in sportif direktörlüğe getirileceği iddiası gündem olurken, Cenk Ergün’ün adı da geçiyor.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Yeni yönetimle birlikte sarı kırmızılı kulüpte hem idari hem de sportif yapılanmada önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

GOMIS GERİ DÖNÜYOR

Seçim süreci yaklaşırken ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri, eski golcü Bafetimbi Gomis’in kulüpte yeni bir rol üstlenebileceği yönünde oldu. Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray çevresinde Gomis’in seçim sonrası sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor.

CENK ERGÜN DETAYI

Kuliste dillendirilen bir diğer senaryoda ise Gomis’in tek başına değil, daha önce kulüpte görev yapan Cenk Ergün ile birlikte bu pozisyonda yer alabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, sportif yapılanmada tecrübeli isimlerle ilerlemek istediği belirtiliyor.

GOMIS’İN GALATASARAY KARİYERİ

40 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı kırmızılı formayı iki farklı dönemde giydi. 2017/18 ve 2022/23 sezonlarında Galatasaray kadrosunda yer alan Gomis, çıktığı 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergileyerek taraftarın hafızasında önemli bir yer edindi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.