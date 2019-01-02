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Gomis'ten Galatasaray açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis, L'Equipe'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. 'Yönetim benimle sözleşme uzatmak istemedi' diyen Gomis, ileride Galatasaray'a dönmek istediğini de söyledi.

Gomis'ten Galatasaray açıklaması!

33 yaşındaki Bafetimbi Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle meydana gelen sorunun nedeni, Türk Lirası'nda yaşanan problemdi. Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu. Benim ilk tercihim Galatasaray'da kalmaktı. Kulübü ve İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor" dedi.

"UMARIM GALATASARAY'A DÖNERİM"
Bir gün Galatasaray'a dönmek istediğini belirten Bafetimbi Gomis "Galatasaray harikaydı, başka bir şeyle kıyaslanamazdı. Galatasaray'da beklediğimden de çok sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk. Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim ve bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" ifadelerini kullandı.

"ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GELMEDİM"
Suudi Arabistan'ı gitme nedeninin, emeklilik öncesi para kazanmak olmadığının altını çizen Fransız futbolcu "Al Hilal'e erken emeklilik için gelmedim. Ailem, kişisel antrenörlerim, biri Türkiye'de tanıdığım iki yardımcımla birlikte geldim" dedi.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunu 29 golle tamamlamış ve Alex de Souza'yı geride bırakarak Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olmuştu. Gomis, geçen yaz 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Hilal'e transfer olmuştu. Gomis, Al Hilal'de 12 kez gol sevinci yaşadı.

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