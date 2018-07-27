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Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy'den ayrılık açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.07.2018 07:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy'den ayrılık açıklaması

Fransa basınına konuşan Mendy, Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme sözü verdiği ancak şu an tutulmadığını vurguladı.

İşte Patrick Mendy'nin açıklamaları:

"Geçen sezon Galatasaray ile imzalarken, daha iyi bir maaşla, 4 yıllık sözleşme istedik. Sonunda 3 yıllık üzerine anlaştık. Ancak sezonu iyi geçirirse, yıl sonu şartlar için tekrar görüşeceğiz diye sözleştik.

"TEKLİF VARSA AYRILABİLİR DEDİLER"

Galatasaray geçen sezon başı, işler iyi giderse sezon sonunda bize yeni sözleşme konusunda söz vermişti. Bu sözü tutmayı geçin, 'teklif varsa ayrılabilir' dediler. Menajerler olarak, sözleştiğimiz gibi tekrar kulübe gittik. Yönetim değişti ancak Gomis saha içinde ve dışında çok şeyler yapmıştı, kulüp bunu gördü. Bize UEFA kısıtlaması nedeniyle zam yapmanın mümkün olmadığını söylediler.

FIFA'YA GİTMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİ

Kulüpte bazı oyunculara ödeme yapılmasına rağmen, Gomis maaşındaki 5 aylık gecikme için bile FIFA'ya gitmeyi düşünmeyen birkaç oyuncudan biriydi ve parayı düşündüğü yönünde eleştirilere maruz kaldı.

G.SARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Bafetimbi Gomis'in ilk istediği Galatasaray'da kalmak. Şimdiden bazı somut teklifleri reddetti. Gomis, kulübe yardım etmek ve Türkiye'de kalmak istediği için aynı maaşla sözleşmesini 1 yıl daha uzatmaya hazır

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

"Galatasaray yönetimi, bunun da [Aynı şartlarla 1 yıl uzatmak] mümkün olmadığını ve eğer bu durum ona uygun değilse ayrılabileceğini, hatta tek lif varsa gidebileceğini söyledi. Bafe bu yüzden büyük hayal kırıklığı yaşadı."

(SPORX)

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