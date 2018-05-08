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Bafetimbi Gomis'in sorunu ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.05.2018 08:57 | Son Güncelleme

Süper Lig’de gol krallığına koşan, bir taraftan da üst üste üç penaltı kaçıran Gomis, kariyeri boyunca şampiyonluk görmemiş olmanın gerginliğini yaşıyor.

Bafetimbi Gomis'in sorunu ortaya çıktı

Galatasaray'ı attığı gollerle ligin zirvesine taşıyan Bafetimbi Gomis, iki haftadır tanınmayacak halde!

Beşiktaş derbisinin ardından Akhisar deplasmanında da penaltıyı gole çeviremeyen Gomis, uzatmada kaçırdığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı. Taraftarlar ve takım arkadaşları Fransız forveti teselli etmeye çalışsa da kurulan cümleler Gomis'in üzüntüsünü gideremedi. 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın en tecrübeli isimlerinden biri ama kariyerindeki eksik, son haftalarda psikolojik olarak onu olumsuz etkiledi.

Henüz şampiyonluğu bulunmayan Gomis, baskıyı kaldıramadı ve final maratonunda özgüvenini yitirdi. Trabzon ve Alanya maçlarında ağları havalandırsa da kritik goller kaçıran Gomis, üst üste 3. penaltı atışından Akhisar'da yararlanamadı.

ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ÇİN'E GİTMEDİ

Sezonun ilk yarıındaki başarılı performansının ardından Gomis devre arasında Çin'den yıllık 7 milyon Euro'luk teklif alırken, menajeri Patrick Mendy'ye kariyerindeki ilk şampiyonluğu G.Saray'da yaşamak istediğini söyledi ve Çin'e gitmedi.

(SABAH)

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