Bafetimbi Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum

Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum. Buraya geldim çünkü Al Hilal benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı.

LUCESCU YORUMU

PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" dedi.

