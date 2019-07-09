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Bafetimbi Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum

FUTBOL HABERLERİ  | 09.07.2019 09:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerini Al Hilal'de bitirmek istediğini açıkladı. Gomis, "Al Hilal benim için Asya'daki en büyük kulüp. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum" dedi.

Bafetimbi Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum

Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum. Buraya geldim çünkü Al Hilal benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı.

LUCESCU YORUMU
PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" dedi.

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