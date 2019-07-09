Bafetimbi Gomis: Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum

Galatasaray'ın eski santrforu Bafetimbi Gomis, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Al Hilal'de kalmak istiyor musun?" sorusunu yanıtlayan Gomis, "Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Mümkün olduğunca burada oynamayı hedefliyorum. Kariyerimi Al Hilal'de bitirmek istiyorum. Buraya geldim çünkü Al Hilal benim için Asya'daki en büyük kulüp. Yeni bir meydan okuma ve daha fazla kupa kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı.
LUCESCU YORUMU
PAOK'un ardından Al Ahli'nin başına geçen Razvan Lucescu hakkında da konuşan Fransız golcü, "Ne istediğini bilen bir teknik adam. Bir oyun felsefesi var. Al Hilal'e uygun bir koç olduğunu düşünüyorum" dedi.
''İyi ki Galatasaraylı olmuşum''
Trabzon'dan çifte transfer
Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
Devlerin gündemindeki isim için flaş sözler! 'Gidebilir'
F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı
Burak Yılmaz ameliyat oldu
Trabzonspor flaş ayrılık
''Camiayı mutlu edeceğim''
Menajeri yeni takımını açıkladı
Ahmed Kutucu'dan Ozan Kabak sözleri
Transferden vazgeçtiler
Yıldız futbolcunun yeni adresi Çin oldu
Kupa Amerika'da şampiyon Brezilya
Madagaskar çeyrek finalde
Beşiktaş, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı ancak...
Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti
Mehmet Topal'dan alkış alan hareket
''Leverkusen'de mutluyum''
Okuyucu Yorumları 0 yorum