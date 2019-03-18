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Bafetimbi Gomis'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Al Hilal Başkanı'nın kendisine aslan hediye etmesi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçeliler'e göndermede bulundu.

Bafetimbi Gomis'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.

Al Hilal başkanının kendisine yavru aslan armağan ettiği Gomis, "Hayvanları seviyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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Bafetimbi Gomis Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe al hilal

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne göndermesi yapacak sarı kırıkların kendine yaptığı vefasızlıktan sonra zavallı sarı kırıklar kadıköy diyorum hı hı keh keh
aslansin aslan
adamsin lan
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