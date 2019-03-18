Bafetimbi Gomis'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye mesaj yolladı.

Hayvanları seviyorum ve hepsine saygı duyuyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Bu yüzden timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum. ???? ???????????????? #Hedef22 pic.twitter.com/YXREIu7FPH — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) March 17, 2019

Al Hilal başkanının kendisine yavru aslan armağan ettiği Gomis, "Hayvanları seviyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

