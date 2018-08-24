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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.08.2018 15:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yaptıpı paylaşımda Galatasaray'a veda etti. Instagram hesabından uzun bir metin kaleme alan Fransız yıldız, Fatih Terim'e, Galatasaray'a, takım arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına, taraftara ve Türk halkına teşekkür etti

Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda!

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahibi olan ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a veda etti.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Gomis yeni bir maceraya başladığı için mutlu ancak Galatasaray'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Galatasaray taraftarını dünyanın en iyisi olarak gösteren Fransız yıldız, Fatih Terim'e özellikle teşekkür etti. Tecrübeli golcü, Galatasaray'ı asla untumayacağını ve her zaman kalbinde olacağını dile getirdi.

Gomis'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün iki duyguyu bir arada yaşıyorum. Birincisi yeni bir ülkeyi yeni bir takımı keşfedeceğim için çok mutluyum. ancak böylesine benimsediğim bir ülkeden ayrılacağım için de üzgünüm. Galatasaray bana gerçek futbol tutkusunu öğretti. Kendimi önemli hissetmemi sağladı ve ilk şampiyonluğumu yaşattırdı.

Futbol, büyük ve güzel bir şey. Bana gösterilen sevgiyi bir daha asla bulamayacağım. Galatasaray taraftarı, kulüpleri için yaşayan dünyanın en iyi taraftarı. İlk günden bugüne kadar bana her zaman, özellikle de zor anlarımda destek verdiniz. Her zaman kalbimde olacaksınız.

Galatasaray gibi harika bir kulüpten, arkadaşlarımdan, kardeşlerimden ve ailemden ayrılıyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, onlar olmadan asla başaramazdım. Bana hep yardımcı olan yöneticilere, yorulmadan çalışan kulüp personeline de teşekkürler.

Bir büyük teşekkür de bana şampiyonluk yaşattığı için Fatih Terim'e. Bu yaşımdan sonra bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama sen tersini gösterdin.

Türk halkına da teşekkür ederim. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsiniz. Gurur duyun, güçlü olun, bir olun.

İnsanın ailesinden ayrılması zordur ama bazen hayat sizi bu yola sürükler. Ön göremeyeceğimiz durumlar yaşanır ve seçimler yapmamız gerekir. Buradan, hedeflerimi tamamlamış hissiyatıyla ayrılıyorum. Galatasaray için daha fazlasını vermek isterdim.

Galatasaray'ı asla unutmayacağım. Yeni bir macera başlıyor ama siz her zaman kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum."

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