Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a duygusal veda!

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahibi olan ve Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a veda etti.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Gomis yeni bir maceraya başladığı için mutlu ancak Galatasaray'dan ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Galatasaray taraftarını dünyanın en iyisi olarak gösteren Fransız yıldız, Fatih Terim'e özellikle teşekkür etti. Tecrübeli golcü, Galatasaray'ı asla untumayacağını ve her zaman kalbinde olacağını dile getirdi.

Gomis'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün iki duyguyu bir arada yaşıyorum. Birincisi yeni bir ülkeyi yeni bir takımı keşfedeceğim için çok mutluyum. ancak böylesine benimsediğim bir ülkeden ayrılacağım için de üzgünüm. Galatasaray bana gerçek futbol tutkusunu öğretti. Kendimi önemli hissetmemi sağladı ve ilk şampiyonluğumu yaşattırdı.

Futbol, büyük ve güzel bir şey. Bana gösterilen sevgiyi bir daha asla bulamayacağım. Galatasaray taraftarı, kulüpleri için yaşayan dünyanın en iyi taraftarı. İlk günden bugüne kadar bana her zaman, özellikle de zor anlarımda destek verdiniz. Her zaman kalbimde olacaksınız.