Bafra Ovası'nda kapya biberden 126 bin ton rekolte bekleniyor

Samsun'un Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberde rekoltenin 126 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün açıklamasına göre, Bafra ilçesini ziyaret eden Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kapya biberi toplayan üreticilerle görüştü.

Bafra Ovası'nın nem, sıcaklık gibi iklimsel özelliklerle toprak özellikleri bakımından birçok sebzede olduğu gibi kapya biber yetiştiriciliği için de gayet uygun yapı sunduğunu vurgulayan Sağlam, Samsun'un kışlık ve yazlık sebzelerde toplam 878 bin ton üretimle önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Bu ürünlerin başta gelenlerinden birinin üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldıkları kapya biber olduğuna işaret eden Sağlam, "Kapya biber etinin dolgun, kuru madde miktarının fazla olması, ekonomide güzel yeri bulunması dolayısıyla yoğun şekilde talep edilmektedir. 2021'de 32 bin dekar alanda 113 bin ton rekolte olmuştu. Bunu bu yıl 126 bin ton olarak tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı da kapya biber hasadında hemen hemen sona yaklaşıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bafra biberi, tat, görünüm ve özellikle salça üretiminde önem kazanan etli kısımca zengin olması dolayısıyla avantaj sağlıyor. Yüzde 70 gibi yüksek salça oranı ile lezzet ve görünüm olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana gibi biberin adeta ana vatanı olan illerimizin yanı sıra İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize de yüksek oranda sevk ediliyor. Bu sene verim ve fiyatlardan memnunuz. Kapya biber, dekara 3,5- 4 ton gibi verim ve 10 liraya varan kilogram fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürmüştür."

