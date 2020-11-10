Bafra’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya 3 tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan bıçaklı kavga olayı ile ilgili 3 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol verildi, 1 kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Çilhane Mahallesi Ahmet Aşçı Sokak’ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 bıçak darbesi alan Saffet Karaöz (50) hayatını kaybetmiş, arkadaşı Coşkun Üresin (52) ise bıçakla ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Alaattin S.(20) ile olaya karıştığı belirlenen 5 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan olayın şüphelisi Alaattin S., Zafer Ö , Burak S. isimli şahıslar tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. O.A. ve R. K. isimli şahıslar adli kontrol kaydıyla serbest kalırken, 1 kişi de savcılıkça salıverildi.

