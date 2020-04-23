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Bafra’da güvenlik güçlerinden 23 Nisan konvoyu

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 22:25 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde, TBMM’nin 100.

Samsun’un Bafra ilçesinde, TBMM’nin 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında güvenlik güçleri tarafından araç konvoyu düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları, korona virüs salgınından dolayı bu sene evlerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Bafra Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde güvenlik güçlerinin katılımıyla araç konvoyu düzenlendi. Saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan emniyet, jandarma ve vefa sosyal destek araçlarıyla, siren ve marşlar eşliğinde şehir şehir içinde tur atan konvoy Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda son buldu. Siren seslerini duyan vatandaşlar ve çocuklar balkonlardan şarkılarla Türk bayrakları sallayarak etkinliğe destek verdi.
Saat 21.00’de ise tüm okullar ve belediye anons sisteminden İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’nda Kaymakam Cevdet Erürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, emniyet ve jandarma ekipleri hep birlikte İstiklal Marşı’nı okumasıyla etkinlik son buldu.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, etkinliğe katılan emniyet ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Samsun Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:30
Yatsı
20:59

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