YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Bafra’da kaza: 3 yaralı

Bafra’da kaza: 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 14.10.2020 21:11 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Necdet Y. (55) idaresindeki 55 NG 334 plakalı otomobil ile kavşaktan Kolay istikametine geçiş yapan Mücahit A. İdaresindeki 55 AAE 965 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Necdet Y. , Mücahit A. ve yolcu Nasuf A.(61) yaralandı.
Yaralılar olay gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Antalya'da balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Antalya'da balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Şehir içi trafik akışını yüzde 30 rahatlatacak proje test ediliyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Bitlis’teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
Bitlis’teki elma hasadı yüzleri güldürüyor
Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı
Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

Samsun Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
12:26
İkindi
15:30
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Samsun Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Seven Eczanesi
Ilkadim
Yeni Yaşam Eczanesi
Ilkadim
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Otobüs terminalinde uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.