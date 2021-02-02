Bafra’da suçlulara geçit yok

Samsun’un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı

3 ayrı telefon dolandırıcılığından hakkında 7 yıl 6 ay cezası bulunan T.Y. (31), yağma sucundan 7 ay 14 ay hapis cezası bulunan V.D., hırsızlık suçundan 3 yıl cezası olan D.K., hırsızlık, uyuşturucu, yaralama ve tutuklunun kaçırılması suçlarından 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ü. (43) ve uyuşturucu suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası olan M.D. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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