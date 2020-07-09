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Bafra’da “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” uygulanmaya başlandı

SAMSUN HABERLERİ  | 09.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Samsun’un Bafra ilçesinde “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı uygulamaya başladı.Program dahilinde Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kan bağışı kampanyası hükümet Konağı önünde üç gün boyunca saat 10.00-17.00 arasında kan bağışı aracında hizmet vermeye devam edecek.Hükümet Konağı önünde Orta Karadeniz Kan Merkezi yöneticileri, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Eczacı Halim Tutku Demircan, kurum ve okul müdürlerinin katılımı ile kampanyanın tanıtımı yapıldı.Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Eczacı Halim Tutku Demircan, “Amacımız bu kampanyalarla bölgemiz hastanelerinde ihtiyaç duyulan kan ve kan ürünlerinin tamamen karşılayacak hasta ve hasta yakınlarımızın yaşadığı sıkıntı ve mağduriyeti tamamen gidermektir.

Türk Kızılayı, Samsun’un Bafra ilçesinde “Ulusal Güvenli Kan Temini Programı”nı uygulamaya başladı.
Program dahilinde Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan kan bağışı kampanyası hükümet Konağı önünde üç gün boyunca saat 10.00-17.00 arasında kan bağışı aracında hizmet vermeye devam edecek.
Hükümet Konağı önünde Orta Karadeniz Kan Merkezi yöneticileri, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Eczacı Halim Tutku Demircan, kurum ve okul müdürlerinin katılımı ile kampanyanın tanıtımı yapıldı.
Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Eczacı Halim Tutku Demircan, “Amacımız bu kampanyalarla bölgemiz hastanelerinde ihtiyaç duyulan kan ve kan ürünlerinin tamamen karşılayacak hasta ve hasta yakınlarımızın yaşadığı sıkıntı ve mağduriyeti tamamen gidermektir. Bu amaçla kan bağışı kampanyalarına devam edeceğiz” dedi.
Demircan ayrıca vatandaşları kurban bağışı yapmaya davet etti.
2019-2020 eğitim-öğretim yılında protokol gereği yapılan kan bağışı kampanyalarında toplam bin 174 ünite kan bağışında bulunduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, korana virüs nedeni ile okulların tatil olmasından dolayı duraklama olduğunu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kan bağışı kampanyalarına devam edileceğini belirtti.
Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise kan ihtiyacına çok ihtiyacın olduğu bu dönemde kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Ertürkmen, tüm Bafralıları bu konuda duyarlı olmaya ve kan bağışına davet etti.
Daha sonra hazırlanmış olan maske paketleri Hükümet Konağı Binası çalışanlarına ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki vatandaşlara dağıtıldı.

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