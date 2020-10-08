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Bağcılar Belediyesi dolu tehlikesine karşı kapalı pazarları otoparka çevirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi, araçların dolu yağışından zarar görmemesi için bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanını ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sundu.

Bağcılar Belediyesi, araçların dolu yağışından zarar görmemesi için bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanını ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sundu. İlçe sakinlerinin imdadına yetişen pazar alanları iki gün boyunca açık olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün iki gün önce yaptığı "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak çok kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" duyurusu sonrası İstanbul’da sabahtan itibaren yağışlar etkili oldu.
Bağcılar Belediyesi de turuncu kategoride yayınlanan uyarıdan sonra bir dizi önlem aldı. Araç sahiplerinin mağdur olmaması için Bağcılar Belediyesi bünyesinde bulunan 3 kapalı pazar alanı otopark olarak kullanıma açıldı. Vatandaşlar, araçları hasar görmesin diye ücretsiz olarak hizmete sunulan Demirkapı, Göztepe ve Mahmutbey kapalı pazar alanına akın etti.

Kapalı otoparkların önemi ortaya çıktı
Vatandaşları, meteoroloji yetkililerinin açıklamanı dikkate alarak hareket etmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yağışlar öncesi birçok hemşehrimiz tedbirlerini alıyor. Ancak önlem almakta gecikenlerin sıkıntısını pazar alanlarını otopark olarak tahsis ederek çözüyoruz. Böyle durumlarda kapalı otoparkların önemi de ortaya çıkmış oluyor” dedi.

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