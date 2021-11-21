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Bağcılar'da 15 bin kişiye hamsi ikram edildi

21.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da 15 bin kişiye hamsi ikram edildi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde, 15 bin kişiye hamsi ikramında bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Trabzonlular Derneği iş birliğiyle geleneksel hale getirilen Hamsi Şöleni'nin bu sene 13'üncüsü gerçekleştirildi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, ilçede yaşayan farklı coğrafya ve milletten binlerce kişi katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, programdaki konuşmasında, "farklı kültürlerin mozaiği" olarak nitelediği ilçede yöresel kültürleri yaşatma faaliyetlerini devam ettirdiklerini aktararak, "Hepsi kardeşlik, birlik ve beraberlik adına bizim için ortak bir payda. Bugünün ortak paydası hamsi, Bağcılar'da kardeşliğin birliğin adı oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu, şölenin Bağcılar Belediyesinin kültürlere verdiği hizmeti gösterdiğini belirterek, farklı coğrafyalardan insanların bir arada olmasının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından alana kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler davetlilere dağıtıldı. Çağırıcı da pişirdiği hamsilerden katılımcılara ikramda bulundu.

Ayrıca, hamsiden yapılan sarmadan pizzaya, pastadan turşuya kadar tuzlu ve tatlı 30 çeşit yemek alanda sergilendi. 15 bin kişiye hamsi ikramının yapıldığı programda, Karadeniz ezgilerine de yer verildi. Hamsilerini yiyen katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynadı.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ve Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun da katıldı.

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