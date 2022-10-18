Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da 5 katlı binanın girişinde çıkan yangın söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yenigün Mahallesi 618. Sokak'ta bulunan bir binanın girişindeki elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle merdiven boşluğu dumanla doldu.

Bunun üzerine bazı bina sakinleri mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen ikisi çocuk, 3 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

