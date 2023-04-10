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Bağcılar'da amcasını öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

10.04.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da amcasını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın babası tanık olarak dinlendi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Beyhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası Yaşar Beyhan, madde bağımlısı olan oğlundan 2012'den beri çekmediklerinin kalmadığını, tedavi için bütün imkanları seferber ettiklerini, çevresinden uzaklaştırmak için oğlunu yurt dışına amcasının yanına gönderdiklerini anlattı.

Orada da amcasına sorun çıkaran oğlunun, işe gitmemeye başladığını dile getiren Beyhan, "Buradaki huylarını devam ettirmiş. Ben de belki onu durdururum diye gittim. İki sene aynı evde durduk, her masrafını çektim. Bana hakaret ediyordu. Sürekli para istiyordu. Amcasından talep ettiği para haksız bir kazançtır. Evladım da olsa taraf tutamam, hakkaniyetten ayrılmam. Onu durduramadım. Biletini kestim, harçlık verdim ve Türkiye'ye gönderdim. Bu olay sırasında Fransa'daydım. 100 yıl ceza yese içimdeki ateşi söndüremez. Verdiği tahribatı söndüremez. Annesinin ölümünün sebebi de kendisidir. Adaletin vicdanına bırakıyorum. Sanığın beyanları külliyen yalandır ve iftiradır. Çalışmayan bir insanın alacağı olabilir mi? Bu yaşına kadar babasına bir su vermemiş adamın nasıl borcu olur." ifadelerini kullandı.

Yaşar Beyhan, oğlunun bayram günü amcasının kapısına silahla gittiğini, annesinin bu olay esnasında ağır yaralandığını, 50 yıldır evinde silah bulundurmadığını, Fransa'dan az parayla dönen oğluna silahı birinin vermiş olabileceğini kaydetti.

Beyanlara karşı söz verilen sanık Yusuf Beyhan "Ben ona bir şey demiyorum. Olayı anlatsın. Kardeşi nasıl canımıza kastetmiş onu anlatsın. Babadır, bir şey demiyorum. Babadır, bir diyeceğim yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yusuf Beyhan'ın 1 Ağustos 2020'de ücretini alamadığı gerekçesiyle yanında çalıştığı amcası Dilaver Beyhan ile görüşmek için babaannesinin evine gittiği anlatılıyor.

Sanığın, taksiden ineceği sırada silahla ateş ettiği müşteki Dilaver Beyhan'ın olay yerinden kaçtığı, bu durum üzerine Yusuf Beyhan ile diğer amcası Cihan Beyhan'ın bir müddet görüştüğü belirtilen iddianamede, sanığın 7 el ateş ettiği Cihan Beyhan'ın hayatını kaybettiği aktarılıyor.

İddianamede, Yusuf Beyhan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

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