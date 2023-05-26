YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Bağcılar'da cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

26.05.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da 11 yaşındaki çocuğu kaçırıp iş yerinde istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yenimahalle Mahallesi'nde 11 yaşındaki M.Y'yi okul çıkışı kaçırarak iş yerindeki ses yalıtımlı odada alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da dün okuldan eve gelmeyen 11 yaşındaki M.Y'nin ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, çocuğun okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan şüpheli M.Ş'ye (59) ait olduğunu belirlemişti.

Yapılan araştırmada gözaltına M.Ş'nin iş yerinde yapılan aramada, su damacanalarının dizili olduğu 3 ayrı bölmeye rastlayan ekipler, kaçırılan çocuğu bu bölmelerden birinde bulmuştu.

Çocuğun bulunduğu bölmeye ses yalıtımı yaptığı belirlenen zanlının, duvarlara astığı kağıtlarda çocuğa sessiz olmaması durumunda öldüreceği yazıldığı bildirilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandıKüçükçekmece'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandıÇorum'da döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı
Denizli’nin 2022 kaza bilançosu ağır olduDenizli’nin 2022 kaza bilançosu ağır oldu
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar bakırköy adalet sarayı istismar

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Mayıs Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:31
Öğle
13:06
İkindi
17:04
Akşam
20:31
Yatsı
22:15

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Cuma

Baran eczanesi
Fatih
Can buket eczanesi
Atasehir
Nimet eczanesi
Sariyer
Verese göztepe merkez eczanesi
Kadikoy
Azra eczanesi
Atasehir
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
Dilem eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.