YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı

Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı

13.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da polis olarak tanıttıkları kişinin aracından 1500 avro çalan 3 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da, kendilerini polis olarak tanıttıkları Ukrayna uyruklunun aracını durdurup 1500 avroyu alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ukrayna uyruklu V.A'nın, 7 Ekim'de Güneşli Mahallesi'nde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından soyulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede V.A'nın otomobilini durduran 3 şüphelinin hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle aracında arama yaptıkları, içerisinde 1500 avro bulunan çantayı alıp kaçtıkları belirlendi.

V.A'nın otomobilindeki araç kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen polis, zanlıların İran uyruklu Mohsen R. (41), Farhat K. (41) ve Karım B. (63) olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışmasıyla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında V.A'nın 1500 avrosunun bulunduğu çantaya el konuldu.

Daha önce Bağcılar ve Esenler'de kendilerini polis olarak tanıtıp 2 ayrı yağma olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldıİBB'nin "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada Sergisi" açıldı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakAnkara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandıİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Araç Bağcılar avro ne kadar çeyrek altın ne kadar çeyrek

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:42
Sabah
07:06
Öğle
12:55
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Yürüyüş yapan 20 kadına 'çıplak koşucu' şoku!

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.