Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin bulunduğu şantiye alanındaki su, tahliye pompasıyla boşaltılıyor. Tahliye çalışmasıyla şantiyedeki su miktarının azalmaya başladığı görüldü.

Tahliye devam ederken araç sahipleri de alana yakın yerde çalışmayı izlediler.

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