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  4. Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

11.07.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

Bağcılar'da sağanakta su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da etkili olan sağanak nedeniyle şantiye alanında su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bağlar Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin bulunduğu şantiye alanındaki su, tahliye pompasıyla boşaltılıyor. Tahliye çalışmasıyla şantiyedeki su miktarının azalmaya başladığı görüldü.

Tahliye devam ederken araç sahipleri de alana yakın yerde çalışmayı izlediler.

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları sürüyor

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