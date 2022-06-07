Bağcılar'da silahla vurulan yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da yabancı uyruklu kişi, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, dün Demirkapı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu 4 kişinin evinin önüne gelen 3 şüpheli, camlara ve kapıya vurarak içeridekilerin dışarı çıkmasını istedi.
Evden dışarı çıkan Sherifi El Ahmed (22), şüphelilerden biri tarafından silahla başından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmed, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, kimliklerini belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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