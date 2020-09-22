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Bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.09.2020 15:28 | Son Güncelleme

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimi yapıldı. İl Müdürlüğünün tüm birimleri, yurt yetkilileri, gençlik merkezleri ve gençlik liderlerinin de katıldığı uzaktan eğitim programıyla gerçekleştirildi.
Uyuşturucu ile Yüksek Mücadele Kurulu tarafından 11 bakanın katılımıyla oluşturulan “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan ve 2018-2023 Uyuşturucu ile mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde Erzurum’da eğitimler verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen programa müdürlüğe bağlı yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları, eğitim sorumluları, yönetim memurları, İl müdürlüğü bünyesinde çalışan gençlik liderleri, antrenörler, sportif eğitim uzmanları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, ilçe gençlik merkezi müdürleri, sporcu eğitim merkezleri, Türkiye olimpik eğitim merkezlerinde eğitim gören sporcuların katıldığını belirtti.
Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2020 bağımlılık ile mücadele ve farkındalık eğitimini Palandöken Sosyal Hizmet Müdürü Bağımlılıkla Mücadele Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Formatörü Arif Aras verdi. Eğitimde, madde, tütün (sigara), alkol, teknoloji bağımlılıkları, bu bağımlılıkların insan, aile ve toplum üzerinde oluşturduğu sağlık başta olmak üzere olumsuzluklar, bunlarla mücadele yöntemleri ile destek alınma yöntemleri anlatıldı.

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