Bağımlılık ve Uyuşturucu İle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Bağımlılık ve Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Milas Kaymakamı Eren Arslan da katıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcıları Mehmet Suphi Olcay, Fethi Özdemir, Ayhan Yazgan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü İskender Gencer tarafından Kurumun 2020 yılı ilk altı ayı içerisinde uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusunda yaptığı çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

İl genelinde uyuşturucunun engellenmesine yönelik bir önceki yıl yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ve diğer konularda alınan/alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesinin ardından toplantı sona erdi.



