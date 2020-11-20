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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 20.11.2020 15:16 | Son Güncelleme

Iğdır’da Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında “Bağımlılık İle Mücadele” toplantısı gerçekleştirildi.Iğdır Valiliği toplantı salonunda, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinde paydaş kurumların amirlerinin ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında kurum amirleri tarafından sunum yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır’da Vali/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında “Bağımlılık İle Mücadele” toplantısı gerçekleştirildi.
Iğdır Valiliği toplantı salonunda, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinde paydaş kurumların amirlerinin ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımı ile yapılan toplantıda, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında kurum amirleri tarafından sunum yapıldı. Yapılan toplantıda ayrıca tedavi, topluma yeniden kazandırılma ve bağımlılıkla mücadelede alınacak yeni tedbirler ele alınarak yeni tedbirlerin bir an evvel hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

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