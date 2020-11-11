Bağımlısı olacaksınız: Nişasta helvası tarifi

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan helva, olmazsa olmaz tatlılarımızdan. Evde genellikle yaptığımız irmik ve un helvası tarifine bir yenisini daha ekledik ve mis kokulu nişasta helvasını hazırladık. Eminiz deneyen herkes bu lezzeti çok sevecek...

MALZEMELER

Bir çay bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı buğday nişastası

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı su

Ezilmiş ceviz içi

YAPILIŞI

Derin bir kasenin içinde nişastayı su ile karıştırın ve kek hamuru kıvamına getirin.

Teflon tencerede sıvı yağı kızdırın. Yağ tamamen kızınca hazırladığınız nişastayı tencereye alın.

Ocağın altını kısın ve kavurmaya başlayın. Bu esnada içine şekerini ilave edin.

Helvayı tane tane olana kadar kavurun.

Nişasta helvasını tabağa aldıktan sonra üzerine ezilmiş cevizi serpiştirin. Afiyet olsun.



