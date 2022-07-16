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Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

16.07.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yeniden MHP'de

KAYSERİ (AA) - Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifa ettiği partisi MHP'ye yeniden üye olduğunu duyurdu.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyüğümüz, liderimiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatları ile hizmet etmekten gurur duyduğum, şanlı, şerefli 3 hilalin gölgesinde tekrar görevime başlamanın gururunu yaşıyorum." ifadesini kullandı.

5 Nisan'da kesin ihraç talebiyle MHP Disiplin Kuruluna sevkinden sonra partiden istifa eden Ersoy, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından 14 Temmuz'da tekrar partiye üye olmak üzere davet edilmişti.

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Kayseri Devlet Bahçeli MHP davet üye

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