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Bağış eş anlamlısı nedir? Bağış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eski bir dil olmasıyla birlikte zaman içerisinde çevresindeki toplumların dilleriyle de etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler sonucu başka dillerdeki bazı kelimeler Türkçeye alınmıştır. Alınan bu kelimeler zaman içerisinde eş anlamlı kelimelerini de ortaya çıkarmıştır. Bağış kelimesinin de eş anlamlısı vardır. Peki, bağış kelimesinin eş anlamı nedir?

Bağış eş anlamlısı nedir? Bağış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağış kelimesi Eski Türkçe "baġışla-" fiilinden türemiştir. Bu fiil de "ihsan etmek" anlamına gelir. "Baġışla-" fiili de Farsçada "baḫş" kelimesinden evrilmiştir. Farsça "baḫş" kelimesine Türkçe "+lA-" eki eklenerek "baġışla-" kelimesi oluşmuştur. Bağış kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "bağışlanan şey" anlamındadır. Bağış kelimesinin dilimizdeki ilk yazılı örneği 1900'lü yıllardadır.

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Bağış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Bağış kelimesi bağışlamak eylemi ya da biçimine denilmektedir. Diğer bir ifade ile bağışlanan şey, yardım olarak da anlamlandırılır. Bu manalar doğrultusunda baktığımızda bağış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle verebiliriz:

  • Hibe
  • Teberru
  • Yardım
  • Atıfet
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Bağışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kökenli bağış kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan kelime vardır. Bağış eş anlamlısı ile kullanılan örnek cümleler:

  • Ahmet amca çok yaşlandığı için şirkette bulunan hisselerini oğluna hibe etti.
  • Devlet ekonomik kriz sonrasında zor durumda olan esnaflar için yardım paketi açıklandı.
  • Hasta olan kız kardeşine yeterli parayı toplayabilmek için sosyal medyada yayın açarak yardım topluyordu.
  • Bugünlerde atıfet ve merhamet gibi erdemleri dört gözle arar hale geldik.
  • Bu işin sermayesini vaktiyle halka teberru ettiler.
  • Kimi kimsesi yoktu, tüm hayatını sadaka ve atıfetle geçinmişti.
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