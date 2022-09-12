Bağış eş anlamlısı nedir? Bağış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bağış kelimesi Eski Türkçe "baġışla-" fiilinden türemiştir. Bu fiil de "ihsan etmek" anlamına gelir. "Baġışla-" fiili de Farsçada "baḫş" kelimesinden evrilmiştir. Farsça "baḫş" kelimesine Türkçe "+lA-" eki eklenerek "baġışla-" kelimesi oluşmuştur. Bağış kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre "bağışlanan şey" anlamındadır. Bağış kelimesinin dilimizdeki ilk yazılı örneği 1900'lü yıllardadır.
Bağış kelimesi bağışlamak eylemi ya da biçimine denilmektedir. Diğer bir ifade ile bağışlanan şey, yardım olarak da anlamlandırılır. Bu manalar doğrultusunda baktığımızda bağış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şöyle verebiliriz:
Türkçe kökenli bağış kelimesinin birden fazla eş anlamlısı olan kelime vardır. Bağış eş anlamlısı ile kullanılan örnek cümleler: