Asker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Asker kelimesi, Arapça "ˁskr" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen ve ordu anlamına gelen ˁaskar kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda ˁaskar kelimesi, Farsçadaki laşkar kelimesinin dörtlü köküdür. Asker sözcüğü dilimizde ilk kez 1300’lü yıllarda Danişmend-nâme eserinde geçmektedir.

Ordu anlamı bir çoğulluğu ifade eder, topluluk ismidir. 19. yüzyılın başına kadar asker kelimesinin ordu anlamı, bir topluluğu niteler. Tek başına bir birey anlamında kullanım görmeyiz. Ancak 19. yüzyılın sonuna kadar ordu içerisindeki bir bireyi temsil etmek için ˁaskerī kelimesi tekil anlamda kullanılmıştır.

Asker ne demek?

Türk Dil Kurumuna(TDK) göre asker kelimesinin anlamı:

Orduda görevde bulunan erden generale kadar herkes Askerlik görevi veya ödevi Er Topluluk düzenine saygılı olan, disiplinli kişi Yurdunu iyi bir şekilde koruyan, kahraman özelliği gösteren kimse

Asker kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Asker kelimesinin eş anlamı olan üç kelime vardır:

Er

Çeri

Leşker

Askerin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yeni erin ilk zamanları oldukça zor geçiyordu.

Osmanlı'ya uzun yıllar hizmette bulunmuş olan yeniçeri ocağı artık eskisi kadar işlevini yerine getiremiyordu.

Sınırda görev başında olan leşkerlere moral vermek için düzenlenen bu ziyaret onu epey duygulandırdı.



