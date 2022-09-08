Asker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Asker kelimesi, Arapça "ˁskr" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen ve ordu anlamına gelen ˁaskar kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda ˁaskar kelimesi, Farsçadaki laşkar kelimesinin dörtlü köküdür. Asker sözcüğü dilimizde ilk kez 1300’lü yıllarda Danişmend-nâme eserinde geçmektedir.
Ordu anlamı bir çoğulluğu ifade eder, topluluk ismidir. 19. yüzyılın başına kadar asker kelimesinin ordu anlamı, bir topluluğu niteler. Tek başına bir birey anlamında kullanım görmeyiz. Ancak 19. yüzyılın sonuna kadar ordu içerisindeki bir bireyi temsil etmek için ˁaskerī kelimesi tekil anlamda kullanılmıştır.
Türk Dil Kurumuna(TDK) göre asker kelimesinin anlamı:
Asker kelimesinin eş anlamı olan üç kelime vardır: