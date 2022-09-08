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Asker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edebiyat ve bilim dili olan Arapça ve Farsçadan dilimize birçok geçmiştir. Arapça ve Farsça kökenli pek çok kelimeyi bünyesinde barındıran Türkçe, oldukça zengin bir dildir. Bu kelimelerden biri olan asker dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, asker sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Asker eş anlamlısı nedir? Asker kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Asker kelimesi, Arapça "ˁskr" kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen ve ordu anlamına gelen ˁaskar kelimesinden evrilmiştir. Aynı zamanda ˁaskar kelimesi, Farsçadaki laşkar kelimesinin dörtlü köküdür. Asker sözcüğü dilimizde ilk kez 1300’lü yıllarda Danişmend-nâme eserinde geçmektedir.

Ordu anlamı bir çoğulluğu ifade eder, topluluk ismidir. 19. yüzyılın başına kadar asker kelimesinin ordu anlamı, bir topluluğu niteler. Tek başına bir birey anlamında kullanım görmeyiz. Ancak 19. yüzyılın sonuna kadar ordu içerisindeki bir bireyi temsil etmek için ˁaskerī kelimesi tekil anlamda kullanılmıştır.

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Asker ne demek?

Türk Dil Kurumuna(TDK) göre asker kelimesinin anlamı:

  1. Orduda görevde bulunan erden generale kadar herkes
  2. Askerlik görevi veya ödevi
  3. Er
  4. Topluluk düzenine saygılı olan, disiplinli kişi
  5. Yurdunu iyi bir şekilde koruyan, kahraman özelliği gösteren kimse
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Asker kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Asker kelimesinin eş anlamı olan üç kelime vardır:

  • Er
  • Çeri
  • Leşker

Askerin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Yeni erin ilk zamanları oldukça zor geçiyordu.
  • Osmanlı'ya uzun yıllar hizmette bulunmuş olan yeniçeri ocağı artık eskisi kadar işlevini yerine getiremiyordu.
  • Sınırda görev başında olan leşkerlere moral vermek için düzenlenen bu ziyaret onu epey duygulandırdı.
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