Can eş anlamlısı nedir? Can kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Can kelimesi, Farsçadaki cān (yaşam) sözcüğünden türemiştir. Bu kelime ise Orta Farsçada ruh, yaşam anlamına gelen gyān kelimesinden türemiştir. Ayrıca gyān kelimesi, Sansktritçe ruh anlamına gelen "vyāna-" kelimesiyle eş kökenlidir. Dilimize çok eski zamanlarda geçmiş can kelimesine 1000'li yıllarda Kutadgu Bilig eserinde rastlarız.

Can sözcüğü anlamı bakımında da birçok karşılık bulur. Kelimenin karşılık bulduğu anlamlar aşağıda verilmiştir.

(isim) İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık

(isim) Yaşama, hayat

(isim) Güç, dirlik

(isim) Kişi, birey

(isim) İnsanın kendi varlığı, özü

(isim) Gönül

(isim) Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi

(sıfat) Çok içten, sevimli, sevilen, şirin

Can kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Seni canımdan çok seviyorum lafından sonra arkasına bile bakmadan uzaklaştı.

Kedinin canıyla senin canın bir mi?

Camdan sarkan kediyi görünce canımı önemsiz sayarak olaya müdahale etmeye karar verdim.

Bu evde beş can olarak yaşarken her şey çok daha güzeldi.

Mahallenin delisi bize doğru yaklaşınca koşarak canımızı zor kurtarmıştık.

Bu can sana hasta, başka birisi hiçbir zaman olmayacak.

Şeyh odadan çıkar çıkmaz canlar da sırasıyla yürüyüp kapıya gelince dönüp baş kestikten sonra dışarı çıkabildiler.

O, benim en can arkadaşımdı.

Küçük kız ,annesinin dondurma teklifine omuz silkip canım istemiyor cevabıyla geri çevirdi.

Can kelimesinin eş anlamı nedir?

Can kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Ruh

Emanet

Canın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu ayrılıktan sonra ruhunu dinlendirmek için tatile çıkmaya karar vermiş.

Bu genç vücudunun içinde yaşlı ruhuyla hayatını sürdürmeye çalışıyordu.

Allah emanetini alsa da artık maaile rahatlasak.



