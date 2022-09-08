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Haysiyet eş anlamlısı nedir? Haysiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eş anlamlı sözcükler bakımından çok zengin bir dildir. Eş anlamlısı bulunan sözcüklerden birisi de haysiyettir. Peki, haysiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Haysiyet eş anlamlısı nedir? Haysiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe yabancı dillerden beslenmiş zengin bir dildir. Dil gelişimi boyunca özellikle Arapça ve Farsçadan çok etkilenmiştir. Hem o dillerden kelime almış hem de o dillere kelime vermiştir. Haysiyet kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada “ilgi, itibar, şeref, kalite” anlamına gelen ḥays̠iyya(t) kelimesinden alıntıdır. 1500'lü yıllardan beri dilimizde varlığını korumuştur.

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Haysiyet ne demek?

Haysiyet kelimesi değer, şeref, onur gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca bir diğer anlamı da "toplumun bireye biçtiği değer"dir. Haysiyet kelimesinin bulunduğu örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Haysiyetten yoksun şu adam bize ahlak dersi veriyor.
  • Haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
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Haysiyetin eş anlamlısı nedir?

Haysiyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "onur"dur. Eş anlamlı sözcükleri kullanırken cümlenin bağlamının önemli bir faktör olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Kelimeleri doğru bağlamda kullanmazsak anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Haysiyetin eş anlamlıları:

  • Onur
  • Öz saygı

Haysiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Kendi onurunu düşünmeden attığı adımlar pahalıya mal oldu.
  • Onurlu bir insan olarak yaşadı, onurlu bir insan olarak öldü.
  • Hayatın boyunca öz saygını düşünerek hareket etmelisin.
  • Öz saygısını yükseltmek için sürekli kendine bir değer katıyor.
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