YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Bağlar Belediyesi eğitim yuvalarını yenilemeye devam ediyor

Bağlar Belediyesi eğitim yuvalarını yenilemeye devam ediyor

29.01.2021 13:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, çocukların hijyenik koşullarda eğitim almasına olanak sağlamak için okullarda fiziki yenileme ve çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor.Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerleri ve ilçe merkezinde altyapı ve üstyapı hizmetlerini kış koşulları ve pandemi sürecine rağmen sürdürüyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, çocukların hijyenik koşullarda eğitim almasına olanak sağlamak için okullarda fiziki yenileme ve çevre düzenlemesi yapmaya devam ediyor.
Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerleri ve ilçe merkezinde altyapı ve üstyapı hizmetlerini kış koşulları ve pandemi sürecine rağmen sürdürüyor. Son 22 ayda 30’a yakın okulun çevre düzenlemesini yapıp fiziki eksiklerini gidererek eğitim için elverişli hale getiren Bağlar Belediyesi, Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla bir okulun çevresini daha yeniledi. Bağlar’da bulunan Yunus Emre İlkokulunun bahçe düzenlemesini yapan ekipler, pandemi sürecinin seyrine göre şubat ayında başlaması beklenen eğitim ve öğretim için okulun bulunduğu alanı güzel bir görüntüye kavuşturdu.

İki mahalleye beton boru ve parke taşı
Karacadağ bölgesinde bulunan Karahan Mahallesinde sel ve su taşkınlarına karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla beton boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Kırsal Gömmetaş Mahallesinde vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği bölgelerde yeni yol çalışması yapılarak kullanışlı hale getirilen yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.
Merkez 5 Nisan Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine bozulmuş olan parke taşlarının yerine yenileri döşenerek kaldırım ve ara sokaklar güzel görünümlü hale getirildi. Uzun yılların ihmali olan sorunun çözülmesi mahalle sakinlerini sevindirdi. Mahallede ikamet eden vatandaşlar, yerine getirilen hizmet nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

İmsak
05:55
Sabah
07:19
Öğle
12:37
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:04
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

Ak Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Futbolcular koç keserek, virüssüz sezon için dua ettiler

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Sivas'ta aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ağrı’da kar temizleme çalışmaları sürüyor

Diğer Haberler

Kayapınar Belediyesi Çadır-Vet’i hizmete açtı

Kayapınar Belediyesi Çadır-Vet’i hizmete açtı

Diyarbekirsporlu futbolcular asker selamı vererek Ali Gaffar Okkan’ı andı

Diyarbekirsporlu futbolcular asker selamı vererek Ali Gaffar Okkan’ı andı

Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

Ergani Belediyesi araç filosunu genişletti

Silvan’da rahim ağzı kanseri farkındalık ayı etkinlikleri

Silvan’da rahim ağzı kanseri farkındalık ayı etkinlikleri

Dicle Elektrik’ten hasta çocuklara moral ziyareti

Dicle Elektrik’ten hasta çocuklara moral ziyareti

Silvan Kaymakamı Öztürk, ilçedeki tarihi yapıları

Silvan Kaymakamı Öztürk, ilçedeki tarihi yapıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.