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Bağlar Belediyesi yoksul öğrencilere umut oldu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.02.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bağlar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı desteğiyle tespit edilen ilçedeki 6 bin yoksul ve dar gelirli öğrenciye kışlık giysi yardımı yapmaya başladı.Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan yoksul ve dar gelirli öğrencilere yönelik olarak anlamlı bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma projesini hayata geçirdi.

Bağlar Belediyesi yoksul öğrencilere umut oldu

Bağlar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı desteğiyle tespit edilen ilçedeki 6 bin yoksul ve dar gelirli öğrenciye kışlık giysi yardımı yapmaya başladı.
Bağlar Belediyesi, ilçede bulunan yoksul ve dar gelirli öğrencilere yönelik olarak anlamlı bir sosyal dayanışma ve yardımlaşma projesini hayata geçirdi. Bu eğitim ve öğretim yılının başında hayata geçirmiş olduğu tam donanımlı eğitim merkezi ile ilçede bulunan 500’e yakın dar gelirli üniversite adayı öğrencilere ücretsiz TYT-AYT kursu vererek bu alanda örnek bir model oluşturan Bağlar Belediyesi, bu kez ekonomik açıdan mağdur olan öğrencilere giysi yardımı yapmaya başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından tespit edilen 6 binden fazla öğrenciye Bağlar Belediyesi, kışlık giysi yardımında bulunarak anlamlı bir sosyal dayanışma projesine imza attı.
Proje kapsamında Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu’nda sınıfları gezip kendi elleriyle öğrencilere giysileri takdim ederek çocukların yüzünü güldürdü.

“Cumhurbaşkanımızın eğitim seferberliği çabalarına tam destek veriyoruz”
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan ile birlikte sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Beyoğlu, tek tek ilgilendiği çocuklardan okuyup vatana ve millet faydalı bireyler olmalarını istedi. Bir çocuğun mutlu olmasının tüm insanlığın mutlu olması anlamına geldiğini kaydeden Başkan Beyoğlu, “Bizim anlayışımızda bu var ve bu düşünce ile ilçemizde bulunan 6 bin dar gelirli öğrencimize bu desteği sunacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği eğitim seferberliği amacına ve ruhuna uygun olarak eğitim hizmetlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Bağlar Belediyesi yoksul öğrencilere umut oldu

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