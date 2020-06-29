Bağlar Belediyesinden korona virüse karşı hijyen ve denetim seferberliği

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs sürecinde önemi artan gıda ve hijyen denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Diyarbakır’ın en büyük ilçesi Bağlar’da hafta sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatı ile son dönemlerin en kapsamlı gıda, hijyen ve yeni tip korona virüs önlemleri denetimi gerçekleştirildi. Belediyenin Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıtalar ve Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda uzmanları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri ortak çalışma yaparak sahaya indi. İlçenin her tarafını taramadan geçiren ekipler, market zincirlerinden et ürünlerinin hazırlandığı işletmelere, kıraathanelerden kafelere, tekel ürünlerinin satıldığı iş yerlerinden fırınlara ve tatlıcılara kadar bir çok sektörde denetlemeler gerçekleştirdi.

Kuralları hiçe sayanlara ceza ve uyarı

Ayrı gruplar halinde iş yerlerine giren ekipler, sosyal mesafe ve maske gibi yeni tip korona virüs sürecinde hassas olan konuları da mercek altına alarak buna uymayan iş yerlerini ve çalışanları uyardı. Hijyen ve temizlik kurallarına uymayan, gerekli tedbirleri almadıkları gözlenen işletmelere yasal işlem uygulanarak çeşitli oranlarda para ve başka cezalar kesildi. Eksikleri olan işletmeler ise bir sonraki denetlemede ceza verileceği dile getirilerek uyarıldı. Koşullara uymadığı tespit edilen birçok gıda ürünü de belediye ekipleri tarafından toplatılarak imha edildi.