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Bağlar caddeleri asfalt ve parke taşlarıyla güzelleşiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.07.2020 09:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda uzun yılların ihmalini yansıtan hizmet eksikliğini gidermek için hafta sonlarını da çalışarak geçiriyor.AK Partili Bağlar Belediyesi, hizmet yolunda hafta sonunda da çalışmalarını sürdürerek bir mahallenin caddelerinde asfalt serimi yaptı ve bir mahallenin kaldırım ile ara sokaklarında da parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki cadde ve sokaklarda uzun yılların ihmalini yansıtan hizmet eksikliğini gidermek için hafta sonlarını da çalışarak geçiriyor.
AK Partili Bağlar Belediyesi, hizmet yolunda hafta sonunda da çalışmalarını sürdürerek bir mahallenin caddelerinde asfalt serimi yaptı ve bir mahallenin kaldırım ile ara sokaklarında da parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Sıcak hava ve yeni tip korona virüs salgınına rağmen fedakarlık yapılarak hafta sonundaki çalışmalarla tamamlanan hizmetlerin ardında her iki mahallenin cadde ve kaldırımları da vatandaşların beğenisini kazanan güzel görüntülerle renklendi.
Uzun yıllar sonra asfaltlama hizmeti ile tanışan caddelerin kullanışlı hale gelmesi ulaşımda sıkıntı yaşayan sürücüleri de sevindirdi. Vatandaşlar, "Caddelerimizi çarpık görüntülerden kurtararak hizmet belediyeciliğini sergileyen Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

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