Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar ilçe Belediyesi, resmi kurumların idari tatilde olduğu son iki günde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürdü.

Bağlar Belediyesi, kamu kurumlarının resmi tatilde olduğu dönemde yol yapım, onarım ve asfaltlama hizmetlerine devam ediyor. Son bir ayda biri 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesi ve biri de 20 bin nüfuslu Selahaddin Eyyubi Mahallesi olmak üzere toplam 5 mahallede asfaltlama çalışması yaparak bu yerleşim yerlerini 20 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile tanıştıran Bağlar Belediyesi ekipleri, resmi tatil olan son iki günde ise Direkhane bölgesinde mesai yaptı.

Önce yol yapımı, sonra asfalt

Önce bozulmuş olan yolun alt yapısını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha sonra belediyenin bazalt taşından üretmiş olduğu sıcak asfalt ile caddeyi asfaltlamaya başladı. Ekiplerin çalışmalarını yerinden takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ortaya koydukları özverili çalışmalardan dolayı tebrik etti. Millete hizmet yolunda engel ve mazeret kabul etmediklerini belirten Beyoğlu, "Son bir ay içerisinde uzun yıllardır asfalt hizmetinden mahrum bırakılan büyük mahalle ve caddelerimizi sokaklarımızı asfaltladık. Kırsal bölgelerde ve kent içinde yollarımızı yapıyoruz. Korona virüs, Ramazan ayı, resmi tatiller, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi durumlara rağmen sahada yer aldık ve milletimize hizmet ettik. Bundan gayet memnunuz" dedi.

