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Bağlar’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Mevlana Halit Mahallesindeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yürüten Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesinde de vatandaşların şikayetlerine konu olan parke taşlarını söküp yenilerini monte ediyor.Bağlar Belediyesi, ilçe merkezinde asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Mevlana Halit Mahallesindeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışması yürüten Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Şeyh Şamil Mahallesinde de vatandaşların şikayetlerine konu olan parke taşlarını söküp yenilerini monte ediyor.
Bağlar Belediyesi, ilçe merkezinde asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan cadde ve sokaklara sıcak asfalt serimi yaparken, diğer yandan da kaldırımlara ve ara sokaklara parke taşları döşeniyor. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ekiplerden sürekli bilgi aldığı asfaltlama ve parke taşı döşeme çalışmalarını gün içinde çalışmaları ziyaret ederek yakından takip ediyor.

“Uzun ömürlü hizmetler yapmaya özen gösteriyoruz”
Modern altyapının şehirlerin aynası olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, şehir içi ulaşımda ve vatandaşların günlük yaşantısında yaşanan aksaklıkları gidererek Bağlar’ı en kısa zamanda model ve yaşanılır bir yerleşim yeri haline getirmek istediklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Biz eserlerimizle iz bırakmak ve milletimizin dualarıyla anılmak istiyoruz. 15 ayda büyük mesafe kat ettik ama daha yolumuz uzun. Yaptığımız çalışmalarda kaliteyi ve hizmetin uzun ömürlü olmasını esas alıyoruz. Bazalt taşından üretmiş olduğumuz asfalt ve parke taşları bu yüzden çok değerli” dedi.

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