Bağlıca’da trafik çilesi sona eriyor

Artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif güzergahları devreye sokan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım politikasını da bu kriterlere göre değiştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sadece şehir merkezinde değil Başkent’in ilçelerinde de trafik yoğunluğunu azaltacak alternatif güzergahlara ve projelere imza atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Bağlıca Bulvarı ile Ankara Çevre Yolu’nu birbirine bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarını hızlandırdı. Bölgede yaşayan esnaf ve vatandaşlar, ilçe trafiğine rahat nefes aldıracak proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür etti.

Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan bağlantı yolu yapım çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, Bağlıca Bulvarı’nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapacak. Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu’na daha kolay geçiş sağlayarak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı bulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak yürüttüğü Bağlıca Bulvarı-Etimesgut İstasyon Caddesi bağlantı yolu çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor.

