YEMEK

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

aris.aras aris.aras
İÇERİK HABERLERİ  | 20.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Dr. Fevzi Özgönül, ''Pek çok sebzede pişirildikten sonra vitamin ve mineral değerinde oldukça ciddi azalmalar meydana gelir'' dedi.

Bahar aylarında sebze tüketimine dikkat!

Mesela C vitamini bakımından zengin brokolinin sadece 3-4 dakika haşlanması veya buharda pişirilmesi C vitamini değerinin yaklaşık %25 azalmasına neden olduğunu dile getiren Dr. Fevzi Özgönül, “Daha uzun sürelerde pişirmek ise (10-20 dakika) vitaminin %50’sinin kaybolmasına yol açar. Bu nedenle, vitaminin tam olarak alınabilmesi için sebze ve meyvelerin çiğ ya da çok az pişirilerek tüketilmesi önerilmektedir. Önceden pişirilen ve dondurulmuş olarak satılan sebzeler normal C vitamini değerinin sadece 1/3’ünü içerir” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül, özellikle salata şeklinde yenilebilecek sebzeleri pişirmeden tüketmek, meyveleri de taze olarak yemeklerle birlikte yemek, yiyecekler ile birlikte çok daha fazla vitamin almamızı sağladığını ifade ederek, “Yemeklerde kullanacağımız sebzelere gelince; İlk baharda yeşil yapraklı sebzeler gözdedir. Marul, ıspanak, maydanoz, fesleğen gibi yeşilliklerin yanında Havuç, kuşkonmaz, enginar, bakla, bezelye, roka, semizotu, taze sarımsak, biberiye, tere, kekik ve taze soğan sofralardaki yerini alır. Mandalina ve portakal son demlerini yaşarken, muz ve elma sofradaki yerini korumaya devam edecektir. Güneşin yükselmesi ile domates de yenilebilecek sebzeler arasında bulunur. Bahar aylarının en gözde yemekleri arasında bol yeşillik içeren sebze yemekleri önceliklidir. Kesinlikle bezelyeyi, baklayı, kuşkonmazı, Barbunyayı, brokoliyi, karaciğer dostu enginarı haftanın 6 gününe yaymanızı öneririm. Her yemekte kullanacağımız, biber, tere, maydanoz, havuç, güneşten yeterince nasibini almış domates, roka da sofralardan eksik kalmamalıdır” diye konuştu.

Bahar aylarının gözdesi olan mangal yemeklerinin Pazar gününe bırakılmasını öneren Dr. Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çok kısa süren mevsimi nedeni ile karaciğer dostu enginarın hemen hemen her zerresinden yararlanmak için enginarı pişirirken, ege usulü yaprakları ile birlikte pişirmenizi öneririm. Sadece dip kısmı besleyici olabilir fakat küçük bireylere yapraklarının dip kısımlarını sıyırmayı öğretirseniz, hem burada hapsolan değerli bölümleri midelerine indirdirerek bağışıklık sistemlerine ve karaciğerlerine ekstra destek olurlar. Üstelikte küçük yaşta tutumlu olmayı ve yedikleri yiyeceğin her tarafından yararlanmayı önerirler.

Etli, tavuklu veya kıymalı bezelye de çok güzel bir öğündür. Yanında güzel bir pilavla hem yüksek enerji hem de besleyici bir yiyeceğe kavuşmuş ve bahar aylarındaki canlanmayı vücutlarında yaşamış olurlar.

Bahar aylarında hem protein hem de vitamin mineral almak, vücudun değişen hava koşullarında güçlenmesine de katkı sağlamaktır. Bu yüzden yemeklerde alınacak proteini de eksik etmemeliyiz. Çünkü küçük bireylerin baharda dışarıda oynarken çok miktarda enerjiye ihtiyaçları olacaktır.

Yoğurtlu bakla ve bol domatesli mevsim türlüsü de güzel bir alternatiftir.

Bahar aylarında hem çocuklarımızın hem de bizim enerjik olamamızı sağlayan bir diğer önemli besin de, Çiğ olarka tükettiğimiz ve sabah harici ekmeğe alternatif olarak sofralarımızdan eksik etmeyeceğimiz Badem, Ceviz ve Fındık var.

Hem enerji hem omega 3 kaynağı olan bu yemişleri de öğünlerde eksik etmeyelim.

Günümüzde bağırsakların 2. Beyin olarak sıkça konusu geçiyor. Bağırsaklarımızın ve genel olarak sindirim sistemimizin en çalışkan bireyleri Probiyotik bakterilerdir. Bahar aylarını doğa gibi vücudumuzun da yeniden yapılanma ayları olarak değerlendireceksek bu aylarda beslenmenin yanında yediğimiz gıdaların sağlıklı sindirilebilmesi için Probiyotik destekleri de unutmamalıyız. Bir çok probiyotik gıda mesela lahana turşusu, sarmısak, soğan, peynir yoğurt dışında eczanelerimizde bulunan hazır probiyotik takviyeleri de destek olarak tüketebiliriz.”

İHA

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!
Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sebze c vitamini

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Uzmanlar uyarıyor! Dudak dolgusu körlüğe ya da felce neden olabilir

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor

Bu tarif Osmanlı'dan miras! Ayda 3 ton satılıyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Soğanı dörde bölüp içine sirke dökünce bakın neler oluyor!

Soğanı dörde bölüp içine sirke dökünce bakın neler oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

Şef Semen Öner'in Bakır Tencere kitabı çıktı!

Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!

Yaza girerken yeme alışkanlıklarınızı değiştirecek yepyeni bir etkinlik: Yeme Farkındalığı Festivali!

Baharatları taze ve uzun süre saklamanın püf noktaları

Baharatların taze kalması için mukakkak bunu yapın

Dev yumurtanın içinden çıktı, gören şaştı kaldı!

Dev yumurtanın içinden çıkan görenleri şok etti

Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Mutfak süngerinizin bir köşesini kesin ve…

Korkunç görüntüler! Çuvallanmış ve pişirmeye hazır

Gerekçeler ve görüntüler şok ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.