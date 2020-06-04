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Bahar Çağlar'dan yeni proje

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Milli basketbolcu ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nın kaptanlığını yapan, deneyimli sporcu Bahar Çağlar, “Bahar’ın Basketbol Atölyesi” adını verdiği yeni projesi ile genç kızlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bahar Çağlar'dan yeni proje

Projesi ile ilgili duyurusunu geçen hafta, resmi sosyal medya hesaplarından yapan Bahar Çağlar, kadın basketbolunda, profesyonelleşme sürecine hazırlanan genç kızlarla, projenin ilk etabında online olarak buluşacak.

Atölye çalışmaları kapsamında, projeye katılacak sporculara kariyer hikayesini, doğru menajerlerle çalışmanın branşları için önemini, sporcuların markalaşma ve kariyer yönetim süreci ile kendilerinin saha içindeki başarılarına doğrudan ve dolaylı yoldan katkı verecek olan psikoloji, beslenme, bireysel gelişim gibi unsurlarla ilgili alanında uzmanlar ile birlikte eğitimler verecek olan Bahar Çağlar, ilerleyen süreçte de projeyi farklı içerik zenginlikleri ve uygulamalar ile geliştirip, kadın basketbolu için yetenekli, kendini her alanda geliştiren elit sporcular yetişmesi için çalışmalarına devam edecek.

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