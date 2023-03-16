Bahar Candan bu defa da kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için eğildi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan yine sınırları zorladı. Cesur tarzıyla çok konuşulan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu.

Bahar Candan bu defa da transparan gömleği ve ışıltılı süper minisiyle havuz başında poz verdi.

Mini eteğiyle kalçasının açıkta kalmasını umursamayan Bahar Candan frikik vermek için adeta çabaladı.

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.

Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu.

Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın 'Dondurma Gibisin' ve 'Dom Pérignon' adlı iki şarkısı var.





