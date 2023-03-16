MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan bu defa da kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için eğildi

Bahar Candan bu defa da kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için eğildi

16.03.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan Bahar Candan bu defa da kalçasını açıkta bırakarak frikik vermek için adeta çabaladı.

Bahar Candan bu defa da kalçasını açıkta bıraktı! Frikik vermek için eğildi

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan yine sınırları zorladı. Cesur tarzıyla çok konuşulan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu.

Bahar Candan bu defa da transparan gömleği ve ışıltılı süper minisiyle havuz başında poz verdi.

Bahar Candan 1

Mini eteğiyle kalçasının açıkta kalmasını umursamayan Bahar Candan frikik vermek için adeta çabaladı.

Bahar Candan 2

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Bahar Candan 3

Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.

Bahar Candan 10

Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu.

Bahar Candan 9

Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın 'Dondurma Gibisin' ve 'Dom Pérignon' adlı iki şarkısı var.

Bahar Candan 8

Bahar Candan 7

Bahar Candan 6

Bahar Candan 5

Bahar Candan 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karsu ‘Utanıyorum’ diyerek anlattı! Herkes ağladıKarsu ‘Utanıyorum’ diyerek anlattı! Herkes ağladı
Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"Sevgilisi güzelliğiyle mest etti! "Adeta kanatsız melek"
Sert görünmek için o estetiği yaptırdıSert görünmek için o estetiği yaptırdı
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan sosyal medya stil

En Çok Okunan Haberler

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!

AK Partili Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

Muharrem İnce’den çok net adaylık mesajı: ‘Günü geldiğinde Kemal Bey lehine çekilirim…’

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.