Bahar Candan bu sefer de bir tomar parayı denize attı

Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan daha sonra ise yaşlı adamlarla para karşılığında vakit geçirdiğini Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" diyerek açıklamıştı.

Katıldığı moda programıyla fenomen olan Bahar Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yapan Candan, yüzlerce lirayı ve dolarları yırtarak denize attı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan, büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin takipçileri “Kesin paralar sahtedir” yorumları yaptı. Kimi ise Candan'ı görgüsüzlükle suçladı.



