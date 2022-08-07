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Bahar Candan bu sefer de bir tomar parayı denize attı

07.08.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" diyerek kazandığı paranın kaynadığını da bir nevi açıklayan Bahar Candan bu sefer de elinde tuttuğu bir tomar parayı denize attı. Kimi Candan'ı görgüsüzlükle suçlarken kimi de paraların sahte olduğunu söyledi.

Bahar Candan bu sefer de bir tomar parayı denize attı

Geçtiğimiz haftalarda 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan daha sonra ise yaşlı adamlarla para karşılığında vakit geçirdiğini Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" diyerek açıklamıştı.

Katıldığı moda programıyla fenomen olan Bahar Candan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak arkadaşlarıyla lüks bir yatta parti yapan Candan, yüzlerce lirayı ve dolarları yırtarak denize attı.

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O anları sosyal medyadan paylaşan Bahar Candan, büyük tepki çekti. Ünlü fenomenin takipçileri “Kesin paralar sahtedir” yorumları yaptı. Kimi ise Candan'ı görgüsüzlükle suçladı.

Bahar Candan'dan bomba itiraf! "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim"Bahar Candan'dan bomba itiraf! "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim"


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Bahar Candan
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