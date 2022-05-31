Bahar Candan'dan bomba itiraf! "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim"

Yaptığı skandal paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Bahar Candan hesabındaki parayı paylaşarak "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" diyerek dikkat çekti.

11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'a pek çok insan paranın kaynağını sordu. Bahar Candan gündem olduktan sonra bu konuda şoke eden bir itirafla dikkat çekti.

"DERİNLERDEN KORUNUYORUM"

Geçtiğimiz aylarda yaşlı bir adamla da yakalanan Candan "Ben bu ülkenin en büyük sugar baby'siyim" dedi. Candan açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Benim arkamda sokaklar var, derinlerde korunuyorum. Ben sıradan bir celebrity değilim."

SUGAR BABY NE DEMEK?

Para karşılığı varlıklı ve yaşlı insanlarla kurulan ilişki... Zengin ve genellikle yaşlı erkeklerin para, hediye ve iş olanağı gibi fırsatlar sunmaları karşılığında kendilerinden genç kadınlarla birlikte oldukları ilişki biçimi çıkıyor. Bir nevi sponsorlu ilişki de denebilir. İngiltere ve Amerika'da oldukça yaygın bir ilişki türü.

