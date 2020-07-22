Bahar Candan frikik verince sosyal medya karıştı!

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun oturduğu İşte Benim Stilim programında yarışan Nihal-Bahar Candan kardeşler kendilerine has konuşma tarzı ile dikkatleri çekmeyi başlıyor. Programın ardından Nihal Candan güzellik salonu kurarak iş dünyasına adım attı. Kardeşi Bahar Candan ise okul hayatına geri döndü. Ancak Candan kardeşlerinin attığı her adım hala takip ediliyor. Sansasyonları ile adından söz ettiren Bahar Candan yeni sosyal medya gönderisi ile verdiği frikiki paylaştı.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Bodrum’da tatilin tadını çıkartan Bahar Candan paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahar Candan fotoğrafının altına “Benim yanımda sansın 0” notunu düştü.

Tişört deseni olarak Nusret Gökçe’nin ünlü tuz hareketini seçen Bahar Candan yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile görenleri hayrete düşürdü.

Görenler Bahar Candan’ı tanımakta zorluk çekti. İşte Benim Stilim programında balık etli görüntüsü ile tanınan Bahar Candan’ın uzun bacakları ve değişen yüz hatlarıyla binlerce yorum aldı. Gelen yorumların ardından Bahar Candan çareyi yorumları sınırlandırmakta buldu.

