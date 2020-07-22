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Bahar Candan frikik verince sosyal medya karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran TV 8 ekranlarının moda programı “İşte Benim Stilim” sayesinde ünlenen Bahar Candan sosyal medyadaki son paylaşımı ile eleştirilerin hedefi oldu. Candan’ın filtreyi abartınca frikik vermekten kurtulamadı.

Bahar Candan frikik verince sosyal medya karıştı!

Jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, İvana Sert ve Kemal Doğulu’nun oturduğu İşte Benim Stilim programında yarışan Nihal-Bahar Candan kardeşler kendilerine has konuşma tarzı ile dikkatleri çekmeyi başlıyor. Programın ardından Nihal Candan güzellik salonu kurarak iş dünyasına adım attı. Kardeşi Bahar Candan ise okul hayatına geri döndü. Ancak Candan kardeşlerinin attığı her adım hala takip ediliyor. Sansasyonları ile adından söz ettiren Bahar Candan yeni sosyal medya gönderisi ile verdiği frikiki paylaştı.

DEĞİŞİMİ OLAY OLDU

Bodrum’da tatilin tadını çıkartan Bahar Candan paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Bahar Candan fotoğrafının altına “Benim yanımda sansın 0” notunu düştü.

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Tişört deseni olarak Nusret Gökçe’nin ünlü tuz hareketini seçen Bahar Candan yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile görenleri hayrete düşürdü.

Görenler Bahar Candan’ı tanımakta zorluk çekti. İşte Benim Stilim programında balık etli görüntüsü ile tanınan Bahar Candan’ın uzun bacakları ve değişen yüz hatlarıyla binlerce yorum aldı. Gelen yorumların ardından Bahar Candan çareyi yorumları sınırlandırmakta buldu.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yüzü polat alemdara benzemiş ama vucudu bütün olarak türü belli olmayan bir yaratık gibi
İşini yapıyo kız, iyi pazarlıyo kendini..
bunun her tarafı frikik olsa ne yazar..buna boşuna bakıp ofsayta düşmeye gerek yok...
sonunda yaptı yapacağını...Netflix felan diyorlar önce bunlara bakmaları lazım çoluk çocuk takip ediyor bunları özeniyor hiç mi utanma yok acaba. Aileside mi birşey demiyor ne frikik ya resmen açmış ayıptır ya...Acilen hesapları kapatılmalı takip edenlerde şikayet etsin.
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