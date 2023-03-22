Bahar Candan minik bikinisiyle sere serpe! Göğsünün yarısı açıkta kaldı

Her hareketi ile olay olan Bahar Candan sosyal medyadaki cesur pozları ile sık sık gündeme geliyor. Bahar Candan bu defa da minik bikinisiyle dikkat çekti.

Cesur ve iddialı tarzı ile çok konuşulan ünlü ismin son paylaşımı olay oldu. Bahar Candan'ın bikinli pozlarına sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu.

Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın 'Dondurma Gibisin' ve 'Dom Pérignon' adlı iki şarkısı bulunmakta.

Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor.



