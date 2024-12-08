MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bahar dizisi senaristi açıkladı! Dizilerde öpüşme sahnesi nasıl yazılıyor?

Bahar dizisi senaristi açıkladı! Dizilerde öpüşme sahnesi nasıl yazılıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm katıldığı yayında dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl tasarlandığını anlattı. Öpüşme sahnesi yazarken dikkat edilmesi gereken çok nokta olduğunu belirten Üzüm'ün merak edilen sözleri...

Bahar dizisi senaristi açıkladı! Dizilerde öpüşme sahnesi nasıl yazılıyor?

Bahar dizisinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri gündem olmuştu. Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalına konuk olarak dizilerdeki öpüşme sahnelerine dair konuştu.

Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı konusunun merak edilmesi üzerine Üzüm açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

hhh

"Genellikle bir otosansürümüz var aslında bu biraz acıklı da dolayısıyla öpüşme sahnelerini tasarlarken daha çok dizinin yayınlandığı saatte bizi kimler izliyor, çocuklar o zaman ekran başında mı, ne şekilde yapabiliriz ya da iki karakterimizin dinamiği nasılsa...

Ekran görüntüsü 2024-12-08 133758

Restoran tarzına yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin" Restoran tarzına yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin"

Üzüm devamında ise "Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:
bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Türkiye'den ilk açıklama geldi: "Milyonlarca Suriyeli artık ülkesine dönebilir"

Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

Suriye'de tarihi anlar! Esad dönemi sona erdi: SMO askerleri bu kez Münbiç'e yöneldi

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Bakan Yardımcısı'ndan dikkat çeken paylaşım

Bakan Yardımcısı'ndan dikkat çeken paylaşım

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Suriyeliler İstanbul'daki konsolosluğa girdi! Bayrağı böyle indirdiler

Ankara'da bir aile yok oldu

Ankara'da bir aile yok oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.