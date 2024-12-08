Bahar dizisi senaristi açıkladı! Dizilerde öpüşme sahnesi nasıl yazılıyor?

Bahar dizisinde Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri gündem olmuştu. Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, Peak Mag YouTube kanalına konuk olarak dizilerdeki öpüşme sahnelerine dair konuştu.

Öpüşme sahnelerinin senaryoda nasıl yazıldığı konusunun merak edilmesi üzerine Üzüm açıklamalarıyla dikkat çekti.

Bahar dizisinin senaristi Ayça Üzüm, "Öpüşme sahnesi yazarken bunu nasıl tasarlıyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genellikle bir otosansürümüz var aslında bu biraz acıklı da dolayısıyla öpüşme sahnelerini tasarlarken daha çok dizinin yayınlandığı saatte bizi kimler izliyor, çocuklar o zaman ekran başında mı, ne şekilde yapabiliriz ya da iki karakterimizin dinamiği nasılsa...

Üzüm devamında ise "Aslında hem hikayeyi gözeterek hem size uymanız gereken koşulları söylüyorlar ve o koşulları gözeterek hikayeden de ödün vermeyerek orta karar bir şey yapmaya çalışıyoruz" dedi.