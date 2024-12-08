MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Taşkın'ın restoranda giydiği elbiseye yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin"

Merve Taşkın'ın restoranda giydiği elbiseye yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.12.2024 10:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylık kazancı, müstehcen pozları ve paylaşımlarıyla gündem düşmeyen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın yurt dışı tatilinden pozlarını paylaştı. Merve Taşkın'ın restoranda giydiği kıyafeti görenler kendini tutamadı.

Merve Taşkın'ın restoranda giydiği elbiseye yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin"

"100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" diyerek gündeme gelen Merve Taşkın ne yapsa adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay... size ay ay bildireceğim" ifadelerini kulanan Merve Taşkın yeni pozlarıyla adından söz ettirdi.

Merve Taşkın yurt dışı tatilinden verdiği pozlarda restoranda yemek yerken çekilmiş karelerini paylaştı.

2

Daha önce hakkında müstehcenlik davası açılan Merve Taşkın'ın tarzını görenler "Hiç giyinmeseydin" yorumlarında bulundu.

Takipçisi hiç çekinmeden sordu! 'Göğüslerin...' Takipçisi hiç çekinmeden sordu! 'Göğüslerin...'

Ekran görüntüsü 2024-12-08 102822

BEKARET AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Fenomen Taşkın bakaret açıklamasında "Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim" diyerek ağızları açık bırakmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

Gülşen İstanbul konserinde sınırları zorladı! Görenler belden aşağısını çıplak sandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.