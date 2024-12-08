Merve Taşkın'ın restoranda giydiği elbiseye yorum yağdı! "Hiç giyinmeseydin"

"100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" diyerek gündeme gelen Merve Taşkın ne yapsa adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın paylaşımında "Cinsel perhiz yani seks diyetine girdim hedefim 6 ay. Geriye kaldı 5 ay... size ay ay bildireceğim" ifadelerini kulanan Merve Taşkın yeni pozlarıyla adından söz ettirdi.

Merve Taşkın yurt dışı tatilinden verdiği pozlarda restoranda yemek yerken çekilmiş karelerini paylaştı.

Daha önce hakkında müstehcenlik davası açılan Merve Taşkın'ın tarzını görenler "Hiç giyinmeseydin" yorumlarında bulundu.

BEKARET AÇIKLAMASI OLAY OLMUŞTU

Fenomen Taşkın bakaret açıklamasında "Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim" diyerek ağızları açık bırakmıştı.