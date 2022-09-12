Bahar eş anlamlısı nedir? Bahar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kış aylarından çıkıp yaz aylarına doğru geçerken doğanın canlanmaya başladığı dönem bahardır. Bahar çiçeklerin açtığı, arıların polen toplamak için uçuştuğu, yağmurlarla birlikte toprak kokusunun her yeri kapladığı dönemdir. Kelimenin etimolojisine bakacak olursak Farsça kökenlidir. "Bahār" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime aynı zamanda Eski Farsçada "vāhara" olarak geçmektedir. Bahar kelimesinin dilimizde ilk kullanımı Mantıku't-Tayr olarak bilinmektedir.
Bahar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:
Yılın ikinci mevsimi olarak bilinen bahar, Mart sonlarından başlayıp Haziran sonuna kadar geçen zaman dilimine verilen isimdir. Bu zamanda mevsim sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğadaki canlanma gözle görülür bir şekildedir. Bahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Bahar kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: