Bahar eş anlamlısı nedir? Bahar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kış aylarından çıkıp yaz aylarına doğru geçerken doğanın canlanmaya başladığı dönem bahardır. Bahar çiçeklerin açtığı, arıların polen toplamak için uçuştuğu, yağmurlarla birlikte toprak kokusunun her yeri kapladığı dönemdir. Kelimenin etimolojisine bakacak olursak Farsça kökenlidir. "Bahār" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime aynı zamanda Eski Farsçada "vāhara" olarak geçmektedir. Bahar kelimesinin dilimizde ilk kullanımı Mantıku't-Tayr olarak bilinmektedir.

Bahar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

İlkbahar

Bu mevsimde ağaçlarda çiçeklerin ve yaprakların açması

Gençlik dönemi

Bahar kelimesinin eş anlamı

Yılın ikinci mevsimi olarak bilinen bahar, Mart sonlarından başlayıp Haziran sonuna kadar geçen zaman dilimine verilen isimdir. Bu zamanda mevsim sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğadaki canlanma gözle görülür bir şekildedir. Bahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

İlkbahar

İlkyaz

Baharın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahar kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

İnsanlar gibi hayvanlarda ilkbahar da daha mutlu olurlar.

İlkyazda her yer yeşildir, nereye baksak rengarenk çiçeklerle doludur.

Hayatın ilkbaharında yapılan hataların acısının daha sonraki zamanlarda çıkması kişi için elbette bir tecrübe olarak görülür.



