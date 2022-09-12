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Bahar eş anlamlısı nedir? Bahar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farsça kökenli olan bahar kelimesi yıl içerisinde yaşadığımız mevsimlerden birisinin adıdır. Kış aylarından yaz aylarına geçerken doğanın canlanmaya başladığı zamana bahar denir. Peki, baharın eş anlamlısı nedir?

Bahar eş anlamlısı nedir? Bahar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kış aylarından çıkıp yaz aylarına doğru geçerken doğanın canlanmaya başladığı dönem bahardır. Bahar çiçeklerin açtığı, arıların polen toplamak için uçuştuğu, yağmurlarla birlikte toprak kokusunun her yeri kapladığı dönemdir. Kelimenin etimolojisine bakacak olursak Farsça kökenlidir. "Bahār" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime aynı zamanda Eski Farsçada "vāhara" olarak geçmektedir. Bahar kelimesinin dilimizde ilk kullanımı Mantıku't-Tayr olarak bilinmektedir.

Bahar kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı:

  • İlkbahar
  • Bu mevsimde ağaçlarda çiçeklerin ve yaprakların açması
  • Gençlik dönemi
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Bahar kelimesinin eş anlamı

Yılın ikinci mevsimi olarak bilinen bahar, Mart sonlarından başlayıp Haziran sonuna kadar geçen zaman dilimine verilen isimdir. Bu zamanda mevsim sıcaklıklarının artmasıyla birlikte doğadaki canlanma gözle görülür bir şekildedir. Bahar kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • İlkbahar
  • İlkyaz
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Baharın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bahar kelimesinin eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • İnsanlar gibi hayvanlarda ilkbahar da daha mutlu olurlar.
  • İlkyazda her yer yeşildir, nereye baksak rengarenk çiçeklerle doludur.
  • Hayatın ilkbaharında yapılan hataların acısının daha sonraki zamanlarda çıkması kişi için elbette bir tecrübe olarak görülür.
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